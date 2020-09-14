В аэровокзале международного аэропорта Ханты-Мансийска проведут капитальный ремонт

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) будет капитально отремонтирован. В частности, пройдет ремонт инженерных сетей и внутренние отделочные работы, сообщается в понедельник на сайте Главгосэкспертизы России.

"Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проведение капремонта аэровокзального комплекса, расположенного в Ханты-Мансийске. <...> Предусмотрен капитальный ремонт инженерных сетей и систем, а также внутренние отделочные работы", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также планируется перепланировка четырех помещений пассажирского терминала, ремонт дверных и оконных откосов, полов, замена напольных покрытий и подвесных потолков, штукатурка и покраска стен. Все эвакуационные выходы снабдят устройствами экстренного открывания дверей, а механические подъемные ворота в багажном отделении заменят на автоматические. Для слабовидящих пассажиров на путях их движения будет положена тактильная напольная плитка и нанесены тактильные полосы и значки на ступенях и поручнях лестниц. Для инвалидов на колясках на лестнице установят подъемник.

Сколько составит объем финансирования и в какие сроки пройдут работы не сообщается.

Аэропорт в Ханты-Мансийске появился в 1940 году, в 1973 году он был оборудован искусственной взлетно-посадочной полосой в связи с разработкой в Ханты-Мансийском автономном округе нефтяных месторождений. В 2004 году аэропорт стал принимать международные рейсы. В настоящее время, по данным на сайте аэропорта, они выполняются, как внутри Югры, так и в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Краснодар.