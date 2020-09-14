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Причиной взрыва в жилом доме в Тюмени зимой 2019 года стало повреждение газопровода

В результате ЧП погибли два человека

ТАСС, 14 сентября. Повреждение газопровода при проведении работ по укладке коммуникаций стало причиной взрыва в жилом доме в Тюмени 7 декабря 2019 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

"По результатам технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте ОАО "Тюменская домостроительная компания" было установлено, что взрыв в жилом доме произошел в результате повреждения действующего газопровода среднего давления при производстве работ по укладке коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения", - говорится в сообщении.

Также к причинам аварии Ростехнадзор отнес нарушения при локализации и ликвидации последствий аварии, допущенные АО "Газпром газораспределение Север".

В июле Ленинский районный суд Тюмени признал виновным АО "Газпром газораспределение Север" в нарушении требований промышленной безопасности, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Общество было оштрафовано на 200 тыс. рублей.

В августе мировой суд Ленинского судебного района признал виновным главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Главный инженер был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Авария, в результате которой погиб житель данного дома и слесарь аварийной службы АО "Газпром газораспределение Север", произошла 7 декабря 2019 года в Тюмени на улице Павла Шарова. Четырехэтажный дом, где произошло ЧП, построен Тюменской домостроительной компанией в 2019 году. Здание осталось целым.

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