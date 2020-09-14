Эксперты прогнозируют рост рынка ИЖС втрое за три года за счет ипотеки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России может вырасти с 550 млрд до 1,5 трлн руб. за счет развития ипотечного кредитования в этой сфере, сообщил президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

"У ИЖС большие перспективы по росту в течение одного года - трех лет. Рынок ИЖС, на данный момент он составляет 550 млрд руб., может вырасти до 1,5 трлн руб. в загородной недвижимости: это и готовое жилье, и строительство по индивидуальным проектам, и собственное строительство", - сказал он.

Назаренко добавил, что доля ИЖС в объеме вводимого жилья составляет 40%. При этом доля выданных ипотечных кредитов в ИЖС составляет 1%, остальные строят за собственные средства, в многоквартирном домостроении на ипотечные кредиты приходится 80-90%. По данным опроса, проведенного ассоциацией, 53% застройщиков готовы работать с эскроу счетами, что в перспективе создает условия для развития рынка.

Он отметил, что ассоциация с целью привлечения застройщиков для работы на рынке ипотечного кредитования стандартизировала работу на рынке ИЖС, в том числе, разработала отраслевые стандарты, регламенты и процессы по работе с ипотекой. Председатель правления ассоциации Роман Валк, добавил, что в ходе объявленного ассоциацией Всероссийского конкурса для создания отраслевого проекта будет отобрано десять лучших проектов в сфере ИЖС, финал конкурса планируется провести в конце декабря.

Также, по словам руководителя направления по работе с партнерами Андрея Судакова, ассоциация с 1 октября начинает принимать заявки на внедрение отраслевых стандартов в деятельность застройщиков. Предполагается отобрать 10 компаний по всей России, которые за 1-3 месяца за счет "коробочного решения" по стандартизации работы на рынке ипотечного кредитования за 1-3 месяца либо начнут работать с кредитными инструментами, либо увеличат объем работы с ипотекой. Комплекс стандартов включает 15 норм и правил, которые полностью описывают все элементы деятельности застройщика. Назаренко отметил, что 14 сентября была проведена большая онлайн конференция "Ипотека на строительство" для застройщиков ИЖС, в которой приняли участие около 50 застройщиков, в ходе которой участников ознакомили с возможностями внедрения стандартизации при работе с банками и заказчиками.