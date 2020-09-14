Utair намерена завершить реструктуризацию долгов до 2021 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair планирует завершить реструктуризацию долгов до конца текущего года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

Переговоры о реструктуризации всех своих долгов Utair ведет с конца 2018 года, периодически "обновляя" сроки ее завершения. В отчетности за I квартал 2020 года компания обещала договориться с кредиторами в первой половине года.

"Utair совместно с кредиторами продолжает реструктуризацию, которую планирует завершить до конца года", - сказано в сообщении без других подробностей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работа авиационной отрасли практически остановилась во всем мире. "На эти существенные изменения Utair ответил кардинальным сокращением расходов и вдвое снизил ключевые издержки на аэропортовое обслуживание, топливо, дистрибуцию, лизинг. Это позволило сократить убыток до налогообложения на 0,4 млрд рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отмечается в пресс-релизе.

По итогам первого полугодия 2020 года авиакомпания смогла зафиксировать операционный убыток на уровне 2 млрд рублей, что на 9% ниже аналогичного периода прошлого года, при этом спад авиаперевозок из-за пандемии коронавируса привел к сокращению доходов компании на 43,5% - до 14,5 млрд рублей.

О долгах Utair

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек. Основные акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).