Дожди и порывистый ветер ожидаются на Урале в начале недели

ТАСС, 14 сентября. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и порывистый ветер в ряде регионов Уральского федерального округа 15-17 сентября. Об этом сообщают региональные гидрометцентры.

"[В Свердловской области 15 сентября] облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью - 5-10 градусов тепла, при прояснении будет до 0. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла, в горах будет до 9. <...> Порывы ветра - до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что 16 и 17 сентября возможны дожди, температура воздуха в регионе не превысит 15 градусов тепла, в среду, 16 сентября, порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 15-16 сентября ожидается похолодание. Так, если 14 сентября в регионе днем фиксируется до плюс 20, то во вторник днем температура воздуха опустится до плюс 14-19 градусов, в среду - до плюс 9-14 градусов. Местами небольшой и умеренный дождь, ветер северных направлений с сильными порывами.

Обь-Иртышский гидрометцентр сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе 15 сентября днем будет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 18 градусов, ночная температура не превысит 10 градусов. В Тюменской области воздух прогреется до 21 градуса в дневные часы. Днем во вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные порывы ветра до 17 м/с. Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха - от плюс 5 до плюс 10.

По данным Челябинского гидрометцентра, в регионе в ближайшие три дня, со вторника по четверг, установится дождливая погода, дневная температура воздуха будет колебаться от плюс восьми до плюс 16. А ночная температура воздуха будет в диапазоне от плюс трех до плюс 11.

Как отмечается на сайте областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Курганской области до 17 сентября ночами будет от плюс 4 градусов до плюс 11. Днем во вторник синоптики прогнозируют от 15 до 20 градусов с переменной облачностью, кратковременными дождями и местами грозами.