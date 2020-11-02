В Челябинской области приостановили диспансеризацию

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения в Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксируется свыше 150 новых случаев коронавируса, приостановили прием пациентов на диспансеризацию. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

"В Челябинской области по согласованию с Минздравом РФ мы сегодня приостановили диспансеризацию в связи с эпидемической ситуацией. По возобновлению будем смотреть по эпидемической ситуации", - сказал министр.

В Челябинской области действуют масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. Людям 65 лет и старше рекомендовано оставаться в режиме самоизоляции. Вместе с тем разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

По данным областного Минздрава, на утро 2 ноября в регионе подтверждено 20 616 случаев заражения коронавирусом (плюс 169 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Свыше 150 инфицированных в сутки стали фиксировать с 29 октября. Продолжают лечение 4 722 человека. Всего 15 199 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.