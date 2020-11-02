НИИ дерматовенерологии в Екатеринбурге перепрофилируют под работу с пациентами с COVID-19

"На период эпидемии временно было принято решение об организации инфекционного госпиталя на базе Уральского НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. Этот процесс идет. Профильные пациенты получат всю необходимую помощь амбулаторно в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере, а также в стационаре городской больницы № 2 Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии будет перепрофилирован под работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Профильные пациенты получат помощь в двух других медучреждениях Екатеринбурга, сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

Также прорабатывается вопрос о перепрофилировании педиатрического корпуса Уральского НИИ охраны материнства и младенчества в 110 коек и роддома в Среднеуральске для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ, уточняют в штабе.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 36 тысяч. Последнее время в регионе фиксируется более 200 заразившихся ежедневно.

В регионе открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил фан-зоны на концертах, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, иные массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 9 ноября самоизоляция людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.