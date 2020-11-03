Против чиновников челябинского Троицка возбудили дело о незаконных премиях

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело о незаконных премиях на сумму свыше 1,8 млн рублей, которые по итогам работы выписывали сотрудники администрации города Троицка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации города Троицка. <…> Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2018-2020 годах должностные лицами выписывали незаконные премии по итогам работы.

В пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области журналистам сообщили, что чиновники своими действиями нанесли материальный ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего и выявления виновных лиц идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.