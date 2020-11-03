Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу парка "Россия - моя история"

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Реклама исторического парка "Россия - моя история" с лозунгом "Самый масштабный мультимедийный проект в мире" признана Челябинским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России ненадлежащей, сообщила во вторник пресс-служба управления.

"Челябинское УФАС России установило, что реклама исторического парка "Россия - моя история" с лозунгом "Самый масштабный мультимедийный проект в мире" размещалась в Челябинске на пересечении улицы Труда с улицей Красной. При этом в рекламе не был указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение, и который имеет объективное подтверждение. <…> Реклама признана ненадлежащей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что УФАС не выдало предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, так как рекламу сняли. Предстоит решить вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушение.

Открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" в Челябинске состоялось 4 сентября 2019 года. Объект стал двадцатым по счету в стране. Экспозиция общей площадью 7 тыс. кв. м заняла три этажа и разделена по эпохам. На выставке можно узнать историю расположенного на территории Челябинской области городища бронзового века Аркаим, демидовских заводов XVIII-XIX веков, познакомиться с выдающимися челябинскими учеными, медиками, физиками-ядерщиками, первыми директорами предприятий.