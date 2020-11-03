Власти Югры с 5 ноября запретили детям до 14 лет посещать общественные места без родителей

"Так, родителям детей в возрасте до 14 лет предписано с 5 ноября не допускать их нахождение без своего сопровождения в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах организаций, реализующих услуги в сфере торговли, общественного питания, за исключением следования в организации, осуществляющие образовательную деятельность", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 5 ноября запретили детям до 14 лет находиться в общественных местах без родителей. Данная мера не касается образовательных учреждений, сообщает во вторник региональный департамент общественных и внешних связей.

Также с 5 ноября органы ЗАГС должны регистрировать браки только по предварительной записи и продлевается запрет на работу детских игровых комнат, в том числе в торговых центрах, а также кальянных.

Кроме того, губернатор автономного округа Наталья Комарова продлила действие режима обязательной самоизоляции для пожилых граждан, беременных и людей с хроническими заболеваниями до 31 декабря. До этой даты продлены ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров, развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест), оказания услуг по курению кальяна.

Рост заболеваемости в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 3 ноября зарегистрировано 28 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 256 человек умерли, 24 405 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта, но был продлен до 15 ноября только для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг, например, парикмахерские, общепит (с 6 утра до 23 часов). Также открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. С 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.