Второй по величине город Курганской области получил компьютерный томограф

ТАСС, 3 ноября. Больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Шадринске Курганской области получила компьютерный томограф за 26,6 млн рублей, оборудование запустят в конце ноября. Его планируют использовать для диагностики коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

Ранее ТАСС сообщал, что по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился направить в регион сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом. В частности, военные медики сейчас работают в Кургане и Шадринске.

"Получила Шадринская БСМП в этом году долгожданный мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 26,6 млн рублей, который в том числе будут использовать для диагностики COVID-19. Томограф уже доставлен в лечебное учреждение, подготовлено помещение для его установки. Скоро прибудет бригада специалистов-монтажников, и к концу ноября после получения разрешения Роспотребнадзора томограф планируют запустить", - говорится в сообщении.

Главный врач больницы Вячеслав Лазарев отметил, что после запуска нового аппарата на нем начнут обследовать пациентов, которым необходима экстренная помощь. "А так же по определенному графику мы будем запускать аппарат для установления диагноза пациентам с коронавирусной инфекцией", - цитирует его пресс-служба.

Кроме того, в ноябре в больнице начнет работать новый рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс КРТ-"МАКСИМА" стоимостью 17 млн рублей - его установили в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". "Сейчас мы проходим процедуру получения документов из Роспотребнадзора на запуск данного аппарата в работу. Новый рентген позволит проводить ирригоскопию при установлении заболеваний кишечника, выявлении опухолей. На старом аппарате ее невозможно было проводить. На новом рентгене в целом качество снимков будет намного лучше. Это позволит более точно ставить диагнозы", - комментирует Лазарев.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 175 случаев коронавирусной инфекции. При этом за последние недели число инфицированных увеличивается - по около 80 в сутки, тогда как ранее оно составляло порядка 30. За последние сутки было выявлено рекордные 84 случая коронавируса.