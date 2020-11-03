Власти Курганской области объяснили задержку выплат медикам

ТАСС, 3 ноября. Курганский департамент здравоохранения сообщил о задержке части выплат медикам за работу с заразившимися коронавирусом пациентами за октябрь - ситуация возникла в связи с перечислением средств из федерального бюджета ниже потребности региона, и сейчас ожидается дополнительный трансферт. Оставшуюся часть выплат медикам обещают перечислить по мере поступления средств, говорится в официальной группе департамента в социальной сети "ВКонтакте".

"В Департамент здравоохранения Курганской области поступают вопросы от медицинских работников по поводу выплат по постановлениям правительства РФ № 484 и № 415 (стимулирующие выплаты из-за работы с ковидом), информируем, что департамент проводит ежедневный мониторинг ситуации с получением медицинскими работниками положенных выплат. Заявка Курганской области на дополнительные средства, с учетом развертывания дополнительного коечного фонда, своевременно направлена в Минздрав. Однако трансфер из федерального бюджета на осуществление выплат за октябрь 2020 года поступил в регион значительно ниже потребности, все полученные средства в настоящее время доведены до медицинских организаций - сейчас будут произведены выплаты всем медицинским работникам в размере 40-45%. Оставшаяся часть выплат будет незамедлительно произведена по мере поступления средств", - говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что также получили от медицинских организаций и направили в Министерство здравоохранения РФ данные о потребности по отпускным выплатам.

"Ожидается дополнительный трансферт из федерального бюджета", - подчеркнули в сообщении.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 175 случаев коронавирусной инфекции. При этом за последние недели число инфицированных увеличивается - около 80 в сутки, тогда как ранее оно составляло порядка 30. За последние сутки было выявлено рекордные 84 случая заражения.