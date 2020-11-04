Крупнейший вуз ХМАО с 5 ноября переходит на дистанционный формат обучения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 ноября. /ТАСС/. Руководство Югорского государственного университета (ЮГУ, Ханты-Мансийск) приняло решение с 5 ноября перевести вуз на дистанционный режим обучения из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции в Ханты-Мансийском автономном округе. Студентам, имеющим возможность учиться дома, предложено покинуть общежития до 9 ноября, сообщила в среду ТАСС проректор ЮГУ по молодежной политике и внешним связям Анна Бровина.

ЮГУ - первый в Югре вуз, принявший решение полностью перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса.

"В адрес руководства университета поступило обращение от совета обучающихся и студенческого оперативного штаба с просьбой рассмотреть вопрос перехода на дистанционный формат обучения. Учитывая текущую нестабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, информирование Центра профессиональной патологии о невозможности перевозить студентов с положительным диагнозом бессимптомной или легкой формой течения заболевания в Юган (ковидный госпиталь на базе санатория "Юган" в Нефтеюганском районе ХМАО), увеличение количества заболевших студентов, проживающих в общежитии, и невозможность их разобщения ввиду ограниченного количества мест для обсервации, руководством университета поддержано предложение обучающихся о переходе на дистанционный формат обучения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас в вузе 70 заболевших, на дистант ЮГУ перейдет с 5 ноября, при этом очные занятия частично останутся у старших курсов магистратуры, у которых предстоит практика, защита магистерских диссертаций или необходимо лабораторное оборудование. Она отметила, что из-за перехода на дистант, студентам будет предложено покинуть общежития с 5 по 9 ноября. "Для разведения потоков они смогут уехать домой с 5 до 9 ноября. У кого финансовые трудности - будем помогать. В общежитии однозначно остаются те, кто на самоизоляции или болеют - до полного выздоровления и окончания сроков действия постановлений Роспотребнадзора. По отдельным студентам, которые не могут выехать, также принято решение о их проживании в общежитии", - уточнила Бровина.

Занятия в ЮГУ с 1 сентября 2020 года проводились в смешанном формате. В привычном режиме проходили только практические и лабораторные работы (не более двух пар в день), а лекции - дистанционно. За каждой учебной группой была закреплена своя аудитория, введен обязательный масочный режим. При проведении аудиторных занятий преподаватели следили за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, обеспечением проветривания аудиторий в перерывах между занятиями. Студенты с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) не допускались до занятий.

ЮГУ - единственный в Ханты-Мансийском автономном округе федеральный вуз и крупнейшее высшее учебное заведение региона. В нем обучаются несколько тысяч студентов по направлениям "Информатика и вычислительная техника", "Экология и природопользование", "Нефтегазовое дело", "Государственное и муниципальное управление", "Журналистика", "Психолого-педагогическое образование".

О ситуации с коронавирусом в Югре

Рост заболеваемости в Югре зафиксирован с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения за сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 4 ноября зарегистрировано 29 043 случая заражения коронавирусной инфекцией, 261 человек умер, 24 530 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта, последний раз был продлен до 1 января 2021 года, но только для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. м) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.