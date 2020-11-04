Баннер с гербами муниципалитетов Свердловской области развернули в День народного единства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Баннер с гербами всех 94 муниципалитетов Свердловской области развернули в Екатеринбурге в День народного единства. Площадь полотнища составила 144 кв. м, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Молодой гвардии Единой России".

"Наш проект "Геральдический фестиваль" состоялся. Активисты развернули полотно площадью 144 кв. м. Все проходило с соблюдением социальной дистанции. Все были в масках", - сказали в пресс-службе.

Также в отделении добавили, что в городе активисты установили информационные стенды про "Корпус черных ножей", Уральский добровольческий танковый корпус, который был сформирован в Великую Отечественную войну. Все желающие могли скачать специальное приложение, потом навести камеру телефона на стенд с кодом. После этого можно было увидеть объемную историческую модель боевой техники, принимавшей участие в войне.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Минин и воевода князь Пожарский.