Индивидуальные программы обучения создали для 8 тыс. студентов Тюменского университета

ТАСС, 4 ноября. Проректор Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) Таисья Погодаева считает новационный подход своего вуза к выстраиванию индивидуальных образовательных программ для студентов обоснованным: у учащихся отмечена повышенная мотивация в учебе. В среду, выступая в рамках онлайн-дискуссии "Индивидуализация в образовании: с чего начать", проректор позитивно оценила результаты четырехлетнего университетского новшества в процессе преподавания.

Индивидуальные образовательные программы в ТюмГУ были разработаны для 8 тыс. студентов, каждый из них с помощью наставников получил возможность конструировать свой собственный путь в образовании.

"За четыре года с начала внедрения индивидуальных образовательных траекторий они были выстроены для восьми тысяч студентов, - сказала Погодаева. - Люди сами конструируют систему своего обучения - собирают модули образовательных курсов, исходя из видения, какой комплекс знаний хотят получить на выходе. Такие студенты сильно отличаются вовлеченностью, и их результаты будут гораздо выше, чем просто навык запоминать и перечислять услышанное на лекции".

По словам проректора, за это время в вузе пришлось полностью изменить администрирование образовательного процесса: "Образовательное пространство теперь выстроено из трех независимых блоков. Первый - это ядро, обязательные курсы для всех студентов университета. Второй блок, элективы, отвечает за широту кругозора. Речь идет о курсах по выбору - их у нас насчитывается более 600, от живописи до физической химии. Наконец, третий блок - это набор профилей, в которых осуществляется профессиональная подготовка".

Новшества в обучении - уже с первого курса

Такого рода конструирование, уточнила Погодаева, начинается в учебе сразу, на первом курсе. "В декабре на протяжении недели первокурсники выбирают по две дисциплины на следующий семестр. А с четвертого семестра студенты могут выбирать из всего объема элективов в том числе тематически связанные наборы дисциплин. В течение двух недель в начале каждого семестра ребята могут "перебегать" из одной дисциплины в другую, так что расписание занятий формируется только на этот отрезок", - отметила проректор.

Что касается, например, физкультуры, первокурсники с первой недели выбирают вид спорта, которым они хотели бы заниматься в университете, а также время, в которое будут посещать занятия, добавила Погодаева. "Если говорить об иностранных языках, в ТюмГУ, как и в большинстве российских вузов, их три - английский, французский и немецкий. Но мы в отличие от многих предлагаем 11 уровней сложности", - отметила она.

Сориентироваться в образовательном пространстве студентам университета помогают штатный психолог и 14 наставников - у каждого по 200-220 подопечных, преимущественно первокурсников. "Абсолютное большинство преподавателей, которые обеспечивают образовательный процесс в новом формате, - это наши университетские преподаватели. Вторая, меньшая группа, - это преподаватели из МГУ, Высшей школы экономики и других ведущих российских вузов. Мы не оформляем их в штат, а приглашаем в Тюмень читать отдельные модули", - сообщила Погодаева.