В Курганской области планируют возобновить овцеводство

ТАСС, 4 ноября. Правительство Курганской области планирует в разы увеличить объемы овцеводства и поголовье крупного рогатого скота (КРС), а также занять нишу производства индейки. В регионе для этого уже реализуются более 150 инвестиционных проектов и проработаны дополнительно около 70 инвестиционных площадок, сообщил ТАСС заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

Сейчас область специализируется в основном на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа. Однако, как отметил Архипов, до 1990-х годов в регионе также было развито разведение КРС и овцеводство - в частности, область имела колхозы и совхозы-миллионеры по овцеводству. Но в годы перестройки регион лишился значительной части таких ферм.

"На сегодняшний день мы уже реализуем более 150 инвестиционных проектов в сфере АПК, и проработаны дополнительно около 70 новых инвестиционных площадок: это у нас развитие овцеводства, КРС, тем более имеются пастбища, сенокосы и пашня, порядка 1 млн га свободных сельхозугодий - это огромная территория. Ну и вторая ниша, касающаяся животноводства и птицеводства - это производство индейки: сейчас рынок пока не заполнен, ниша есть. Развитие животноводства по КРС, по овцеводству - наша первостепенная задача, и как раз, если посмотреть по мерам поддержки, это одна из реперных точек, которые мы определили. Отдельного внимания заслуживает пищевая и перерабатывающая промышленность, по переработке реализуется 24 инвестиционных проекта", - рассказал Архипов, отметив, что власти намерены вернуть в регион овцеводство и разведение КРС.

Он добавил, что ведутся переговоры с рядом потенциальных инвесторов для развития животноводства в области и создания предприятия по производству индейки. "Выстраивается диалог с крупными агрохолдингами - "Мираторг", "ЭкоНива", "Титан-Агро" и другими, которые рассматривают возможность строительства животноводческих ферм на территории области", - уточнил он.

Для развития животноводства в регионе есть и необходимая кормовая база: область производит зерновые культуры с профицитом, поставляя продукцию в соседние регионы и другие страны - наибольшие объемы в Республику Казахстан, КНР. Более того, власти ежегодно вводят в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли - за три года здесь планируют ввести порядка 200 тыс. га пашни, привлекаются новые инвесторы, рассказал Архипов.

Для того, чтобы восстановить отрасли, в регионе предприняли ряд мер по развитию мини-ферм и привлечению новых крупных инвесторов, по модернизации имеющихся производств и хозяйств.

Курс на переоснащение и рентабельность

Так, областные власти компенсируют сельхозпроизводителям приобретение молодняка сельхозживотных: до 65% стоимости племенного молодняка и до 60% - неплеменного ("товарного"). Также предоставляются субсидии на содержание племенного маточного поголовья и товарных коров мясных пород. Например, ставка на одну голову в год для молочных коров - от 6 до 8 тыс. рублей в зависимости от продуктивности дойного стада, для мясных коров - около 2,7 тыс. рублей, свиноматок и конематок - 3,7 тыс. рублей, маточного поголовья птицы - более 650 рублей. Наряду с федеральными субсидиями на создание и модернизацию животноводческих комплексов (возмещение до 25% затрат) введена новая региональная мера поддержки - субсидия на приобретение оборудования для объектов животноводства: 50% (но не более 30 млн рублей) для молочных ферм до 400 коров, 50% для свиноводческих комплексов, но не более 15 млн и 30 млн рублей для содержащих до 300 свиноматок и от 300 свиноматок соответственно.

При помощи грантовой поддержки правительство региона по поручению губернатора Вадима Шумкова намерено создавать по 100 мини-ферм ежегодно - в этом году уже начали свою работу 24 мини-фермы, еще 76 проектов по созданию таких ферм находятся в стадии реализации, а 59 запланированы на ближайшую перспективу. На грантовую поддержку этих и других проектов в сфере АПК в регионе уже направлено 358,9 млн рублей - 76% от запланированного годового объема. Всего на грантовую поддержку малых форм хозяйствования будет направлено 458,9 млн рублей. Реализация программы создания 100 проектов мини-ферм позволит ежегодно привлекать на развитие животноводства 1 млрд рублей инвестиций, создавать свыше 200 новых рабочих мест.

По инициативе Шумкова также заработала новая программа поддержки личных подсобных хозяйств (ЛПХ): таким хозяйствам субсидируется покупка сельхозживотных в размере 70% стоимости КРС молочных пород, 50% - мясных, а также 50% - овец и коз. Ежегодно планируется из областного бюджета выделять 30 млн рублей, что позволит ЛПХ приобретать от 1 до 3 тыс. животных. По данным Архипова, в департамент АПК уже поступили предварительные заявки на субсидию на покупку 1,6 тыс. голов животных, в том числе 600 голов овец.

Здесь также предусмотрели поддержку сельхозтоваропроизводителей, решивших провести переоснащение техники для повышения рентабельности. В частности, они могут получить субсидии на техническое перевооружение производства в рамках приоритетных отраслей животноводства - 40% на кормозаготовительную технику и оборудование, оборудование для ферм. Так, например, крестьянское хозяйство "Барабинское" получило более 1 млн рублей на приобретение раздатчика кормов и навозоуборочного транспортера, а агрокомплекс "Знамя" - 605 тыс. рублей на пресс-подборщик, оборудование для молочных ферм.

Кроме того, по данным Архипова, товаропроизводители заключили с начала года уже более 200 договоров на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 2,8 млрд рублей, тогда как за 10 месяцев прошлого года - на 1,8 млрд рублей. Еще 65 договоров были заключены на получение льготных инвестиционных кредитов на общую сумму 770 млн рублей, а за 10 месяцев 2019 года - на 410 млн рублей.

Архипов отметил, что в этом году предприятия агропромышленного комплекса в целом получили значительную поддержку. Так, в 2020 году в рамках программы "Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области" планируется направить товаропроизводителям 1 млрд 258,9 млн рублей - на 34,5% больше, чем в прошлом году. Из них 994,2 млн рублей (на 32% больше 2019 года) - из федерального бюджета, 264,6 млн рублей (на 65% больше, чем в 2019 году) - из областного. Сейчас из них довели до получателей около 60% средств - 755 млн рублей.

Развитие села

"Мы развиваем экономику сел и параллельно занимаемся их благоустройством, ремонтом, реконструкцией и строительством объектов социальной сферы, инженерных сетей, дорог. В первую очередь начали с районных центров, потому что там максимальное скопление и бизнеса, и населения, а потом уже [перейдем] на крупные поселения, где у нас есть экономика. Сейчас дорабатываются комплексные планы развития территорий, где отражены все мероприятия", - рассказал замгубернатора.

Власти намерены привлечь в села и инвесторов, и новых жителей - для структурной работы по достижению цели по инициативе губернатора был создан проект "Курганская область зовет", в работу которого вовлечены все органы государственной и муниципальной власти. Программа позволяет потенциальным жителям региона решать все вопросы комплексно: от получения земли и строительства жилья до организации собственного бизнеса.

В этом году, по информации Архипова, региональной программой по выдаче субсидий до 300 тыс. рублей на возмещение первоначального взноса по ипотеке воспользовались 142 семьи, без торгов получен 51 земельный участок для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства - так называемый "курганский гектар". По программе "Сельская ипотека" подано более 1,1 тыс. заявок на жилищный кредит - в настоящий момент уже оформлено 169 кредитов на сумму 262 млн рублей, а 123 заявителя еще подбирают себе дома - им одобрены кредиты на 218 млн рублей.

Первые изменения

В январе-сентябре этого года объем доходов консолидированного бюджета области от хозяйствующих субъектов АПК составил 1 млрд 220,3 млн рублей - на 12,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказал Архипов. Также в январе-августе выросла на 9,9% в сравнении с соответствующим периодом 2019 года среднемесячная зарплата работников организаций в сельском хозяйстве, составив 23 905 рублей.

По данным собеседника агентства, в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах уже увеличиваются объемы выращивания скота и птицы, производства яиц, повышается продуктивность животных. Так, например, в январе-сентябре этого года надой молока от коровы в средних и крупных сельскохозяйственных организациях оказался на 82 кг больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, достигнув уровня 4 тонны 57 кг. Скота и птицы на убой за январь-сентябрь этого года в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах было произведено на 5,8% больше относительно уровня 2019 года - 19,6 тыс. тонн.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживает около 38% населения региона.