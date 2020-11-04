В Курганской области восстановят церковь Чимеевского монастыря в 2021 году

ТАСС, 4 ноября. Восстановление церкви XIX века Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, где 3 июля прошлого года произошел пожар, планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор Вадим Шумков.

Восстановление храма обойдется примерно в 30 млн рублей. Работы ведутся на благотворительные средства, которые собирает специально созданный фонд "Чимеевская святыня". В его попечительский совет входят, в частности, музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

"Сейчас идет активное строительство храма, которое должно быть завершено в 2021 году", - написал Шумков.

Свято-Казанский монастырь образован 17 июля 2002 года. Сам храм деревянный, 1890 года постройки. В нем был установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков. В храме находились Чимеевская чудотворная икона Божией матери, частица животворящего Креста Господня.