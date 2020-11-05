Курганский госуниверситет продлил дистанционное обучение

ТАСС, 5 ноября. Курганский государственный университет (КГУ) продлил дистанционное обучение до особого распоряжения оперативного штаба из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в четверг в официальной группе вуза во "ВКонтакте".

"Занятия и государственная итоговая аттестация обучающихся очной и очно-заочной форм обучения будут проводится исключительно с применением электронного обучения/дистанционных образовательных технологий с 9 ноября до особого распоряжения оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что КГУ перешел на дистанционное обучение с 19 октября до 9 ноября. Это крупнейший вуз Курганской области, здесь обучаются более 10 тыс. студентов.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 257 случаев заражения. В последнее время число инфицированных стремительно увеличивается, более 80 в сутки, летом и в начале осени оно составляло порядка 30.