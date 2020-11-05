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Пандемия COVID-19

В ГИБДД считают опасными для пассажиров несертифицированные экраны от коронавируса в такси

По словам замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрия Панфилова, экран также необходимо регистрировать в ГИБДД как изменение конструкции автомобиля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Защитные экраны, которыми губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оборудовать все такси в регионе, должны быть сертифицированы, пройти проверку на безопасность, а внесение соответствующих изменений в конструкцию автомобиля необходимо зарегистрировать в госавтоинспекции, сообщил на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов.

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"Если это будет какая-то конструкция, установленная внутри салона, она должна пройти сертификацию и проверку на безопасность и, по сути, должна быть зарегистрирована в ГИБДД как изменение конструкции (автомобиля). Все прекрасно понимают, что если это какая-то жесткая перегородка, то при любом ДТП могут травмироваться пассажиры. Все такие изменения в конструкции должны регистрироваться, проходить определенную сертификацию, получать разрешения", - сказал он.

Панфилов добавил, что ГИБДД готова согласовывать установку защитных экранов в свердловских такси, но пока в автоинспекцию ни отдельные таксисты, ни таксопарки не обращались.

"Если кто-то обратится с такой просьбой о регистрации внесения изменений в конструкцию, и если все документы необходимые для этого будут представлены, мы проведем регистрационные процедуры", - уточнил он.

Указом губернатора с 29 октября в Свердловской области стало обязательным использование защитных экранов между столиками в кафе, а также в такси - между водителем и пассажиром. Это вызвало недовольство некоторых водителей, которые утром 30 октября встали на машинах на центральной площади Екатеринбурга.

Позже министр транспорта региона Василий Старков сообщил журналистам о том, что свердловским властям удалось договориться с таксистами, которые протестовали против установки защитных экранов для борьбы с коронавирусной инфекцией, и они приступили к оборудованию ими машин.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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