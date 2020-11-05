Тюменские врачи помогут лечить пациентов курганского инфекционного госпиталя

"Тюменские врачи приступили к работе в курганском инфекционном госпитале. <…> Медики планируют помогать курганским коллегам лечить тяжелых пациентов с COVID-19 в течение месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что на помощь курганцам пришли врачи лечебной специализированной выездной бригады ТюмГМУ, они начали работу в инфекционном госпитале в Курганской больнице № 2.

ТАСС, 5 ноября. Врачи лечебной специализированной выездной бригады Тюменского государственного медуниверситета приступили к работе в инфекционном госпитале в Курганской больнице № 2 из-за ситуации с пандемией в регионе. Они в течение месяца будут помогать курганским коллегам лечить пациентов с коронавирусом, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

Отмечается, что для работы медперсонала имеется все необходимое, в том числе препараты. "В красной зоне шесть часов - с восьми утра до двух часов дня, далее - дежурства по графику. Весь месяц будем работать без выходных. Все врачи моногоспиталя трудятся на износ и, как правило, больше месяца такой режим мало кто выдерживает", - цитирует штаб доцента кафедры госпитальной терапии вуза, врача-терапевта, гематолога Виктора Платицына.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился в правительство РФ с просьбой о поддержке в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Ранее также сообщалось о приезде специалистов из Челябинской области. Кроме того, в регионе работают военные медики - министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 257 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 80 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30.