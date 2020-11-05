Войска ЦВО получили в октябре более 120 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 120 единиц вооружения, специальной бронированной, колесной и гусеничной техники получили соединения, части и учреждения Центрального военного округа (ЦВО) в октябре 2020 года. Об этом в четверг журналистам сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В течение октября в войска округа поступили 122 единицы вооружения и военной техники различной номенклатуры", - сказал Лапин.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в числе поступивших боевых машин - комплексы артиллерийской разведки, станции комплексной очистки воды СКО-10К, цифровые релейные станции Р-416ГМ, более 50 армейских грузовиков "Мустанг", седельных тягачей и топливозаправщиков, а также современные санитарные автомобили.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.