Младшие школьники в Свердловской области начнут новую четверть в очном формате

Заместитель губернатора области Павел Креков 3 ноября сообщил, что после каникул школы на неделю приступят к учебному процессу в дистанционном формате. Ранее власти рекомендовали продлить осенние школьные каникулы до 14 дней.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Учащиеся первых-пятых классов школ Свердловской области после каникул, с 9 ноября, начнут обучение в очном формате, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

"Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Указ об этом будет подготовлен в ближайшее время", - написал глава региона.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 37 тысяч. Последнее время в регионе фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.

В регионе открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил фан-зоны на концертах, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, иные массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 9 ноября самоизоляция для людей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.