Ученые создали антибактериальный наноматериал для доставки антибиотиков внутри организма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета и Института электрофизики УрО РАН создали новый антибактериальный наноматериал на основе нанопорошков серебра и порошков оксида алюминия. Материал будет доставлять лекарства, например, антибиотик, внутри организма, сообщили в четверг в пресс-службе УрФУ.

"В законченном виде продукт исследований будет выглядеть так: мезопористый наноразмерный оксид алюминия будет служить "транспортным средством" для различных лекарств, например, антибиотиков, а серебряное покрытие придаст композиту дополнительные антимикробные свойства, ведь если к антибиотикам микробы со временем становятся невосприимчивыми, то устойчивостью по отношению к серебру они не обладают", - говорится в сообщении.

По словам ученых, полученные нанопорошки имеют фрактальную структуру, состоят из множества пор, и количество "загружаемого" в них лекарства не меньше, чем у зарубежных аналогов. Ученые также смогли добиться того, что размеры поверхности композитного нанопорошка, покрытой серебром, можно регулировать временем выдержки после облучения.

"Чем больше площадь покрытия серебром, тем, соответственно, сильнее антибактериальные свойства композита. А поскольку такими свойствами обладает лишь поверхностный слой серебра, "внутри" композита его можно заменить тем же оксидом более дешевого алюминия, таким образом, удешевив технологию и значительно уменьшив расход драгоценного металла. Антибактериальные свойства композита были изучены на винных дрожжах, кишечной палочке и золотистом стафилококке. Во всех случаях материал подтвердил эффективность", - говорится в сообщении.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Свердловской области в рамках научного проекта "Разработка радиационной технологии получения и исследование физико-химических свойств и биологической активности нанопорошков оксидов металлов, покрытых серебром, для создания лекарств и систем доставки лекарств".