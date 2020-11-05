Суд снизил срок лишения свободы экс-начальнику УФСИН Курганской области

ТАСС, 5 ноября. Кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске снизил срок лишения свободы бывшему начальнику УФСИН по Курганской области Ильгизу Ильясову, который был признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, на полгода - до 3 лет 6 месяцев. Об этом сообщила ТАСС в четверг его адвокат Елена Киселева.

В октябре 2019 года Курганский городской суд признал Ильясова виновным в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и растрате, его приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Но по апелляционной жалобе адвоката Курганский областной суд изменил приговор, снизив срок лишения свободы до четырех лет.

"Срок снизили на шесть месяцев. Было четыре года, таким образом [срок лишения свободы составил] - 3 года 6 месяцев", - сообщила Киселева.

Чиновник занимал должность с 2009 года. Ранее ТАСС сообщал, что, по данным следствия, Ильясов присвоил более 13 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство жилого дома для сотрудников ФСИН в селе Иковка Курганской области в 2012 году.

Вместе с гендиректором подрядчика "Промнефтестрой" Сергеем Двойниковым он сфальсифицировал документы о стоимости работ и затраченных материалах. Кроме того, Ильясов также использовал аналогичную с выводом средств при возведении дома схему при строительстве СИЗО-1 в Кургане в 2015-2016 годах, незаконно использовал труд заключенных при строительстве собственного дома - один из них сбежал, а инцидент был оформлен как побег из колонии.

Бывший полковник был задержан в ноябре 2017 года, после задержания городской суд поместил его под домашний арест. В ноябре 2018-го Курганский горсуд приговорил Сергея Двойникова, который заключил досудебное соглашение со следствием, к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и пособничестве в растрате.