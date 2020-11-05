Жителя Кургана приговорили к 15,5 года лишения свободы за насилие над малолетним ребенком

ТАСС, 5 ноября. Суд приговорил жителя Кургана к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы возбудили дело в отношении 36-летнего мужчины по подозрению в насильственных действиях в отношении ребенка своих знакомых.

"Собранные следственными органами СК РФ по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора суда в отношении 36-летнего жителя города Кургана, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 5 сентября злоумышленник, находясь в гостях у знакомых, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. "Действия злоумышленника пресекли родители ребенка, после чего он был передан представителям правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.