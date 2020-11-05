В Тюмени водитель въехал в группу детей на пешеходном переходе

ТЮМЕНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля въехал в группу детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Тюмени, 13-летний мальчик доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Автомобиль Toyota на перекрестке улицы Магистральной и Избышева на пешеходном переходе сбил мальчика 13 лет. Ребенок доставлен в больницу для оказания помощи", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.