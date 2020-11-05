Тюменские молодежные проекты получили гранты на сумму в два раза больше, чем в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Гранты на сумму более 15 млн рублей выиграли молодежные сообщества Тюменской области в 2020 году, это в два раза больше, чем в 2019 году, сообщил в четверг на заседании президиума регионального правительства директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

"Гранты на общую сумму более 15 млн рублей выиграли молодежные сообщества Тюменской области на федеральных форумах в 2020 году. Это в два раза больше, чем в 2019 году", - сказал он.

Белявский добавил, что на Всероссийском форуме "Таврида" Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов по реализации концепции развития арт-кластеров. Также студенческий центр региона занял первое место в рейтинге самых сильных молодежных правительств России.

А проект-интегратор "Лучше дома", направленный на соблюдение режима самоизоляции, в рамках которого состоялось 688 онлайн-событий, набрал более 6 млн просмотров в соцсетях. Он был отмечен полпредством президента России в Уральском федеральном округе как один из самых успешных практик по работе с молодежью в период действия ограничений из-за коронавирусной инфекции.

В 2019 году молодежные сообщества Тюменской области на форумах выиграли гранты на сумму более 7 млн рублей. Так, ребята получили гранты на "Камеди смене" форума "Таврида" на реализацию проекта "Россия глазами иностранца", а на III межрегиональном форуме "Кинопедагогика" для молодых преподавателей и родителей была отмечена политическая игра для старшеклассников по основам государственного и правового устройства. Также получила грант инициатива "Добромед-profi", в рамках которой планировалось помогать улучшать психоэмоциональное состояние пациентов с онкозаболеваниями.