Туристам из Сирии покажут Урал и быт народов Севера

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) готов принять туристов из Сирии при нормализации эпидситуации по коронавирусу. Для них составят индивидуальные туры на Приполярный Урал (наиболее высокая часть Уральских гор) для ознакомления с бытом и праздниками коренных народов Севера, изготовлением национальных игрушек, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram сообщала, что в режиме видеоконференцсвязи провела разговор с послом Сирии Риадом Хаддадом, министром внутренней торговли и защиты прав потребителей САР Талалом Аль-Барази, губернатором провинции Хомс Бассамом Мамдухом Барсиком, представителями администрации провинции Хомс. Она отметила, что Югра и Сирия договорились о планах до 2023 года, в том числе в сфере туризма, но подробности не привела.

"Мы готовы принять туристов из Сирии при нормализации эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Для них у нас готов весь спектр туристического потенциала региона. Это индивидуально составленные туры по этнографическому туризму, в частности, возможность увидеть быт коренных народов Севера, их чумы, оленей, познакомиться с их блюдами, узнать, как они отмечают свои национальные праздники" - сказал Зайцев.

По его словам, гости из Сирии смогут посостязаться с хантами в национальной борьбе, охотничьем биатлоне, беге на охотничьих лыжах, поучаствовать в экстремальном четырехдневном туре на собачьих упряжках. "Это будет привлекательно и интересно для жителей Сирии, поскольку это югорский колорит, которого нет у них в стране", - добавил Зайцев.

По данным регионального оперштаба, на 5 ноября в Югре зарегистрировано 29 242 случая заражения коронавирусом, 266 человек умерли, 24 611 выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражений. Сейчас в регионе разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, сфера услуг. Открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. С 2 ноября МФЦ работают по предварительной записи.