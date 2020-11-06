Власти Югры приобрели три новых спецавтомобиля для медпомощи в труднодоступных поселениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приобрели три новых передвижных медицинских модуля, они должны прибыть в регион до конца 2020 года. Это позволит сформировать вторую бригаду врачей и увеличить в 2021 году число отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где смогут побывать медики, сообщил ТАСС главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

В настоящее время в Югре имеется 17 специализированных медицинских автомобилей повышенной проходимости, оснащенных диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием. Для жителей отдаленных территорий Югры такой визит медиков - возможность пройти обследование рядом с местом проживания и выявить заболевания на ранней стадии.

"В Югру в этом году должны прибыть три новых медицинских модуля (спецавтомоби). Два из них в конце ноября и еще один в конце декабря. Приобретаются за счет средств бюджета автономного округа. Планируется, что они позволят сформировать вторую бригаду врачей для обслуживания удаленных и труднодоступных поселений в зимний период, востребованность в этом есть", - сказал собеседник агентства.

По его словам, появление данных автомобилей позволит увеличить число отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где смогут побывать медики, а также время нахождения врачей там. "Самое важное - вырастет время пребывание специалистов в одном населенном пункте", - пояснил он.

Ташланов добавил, что еще три модуля должны прибыть в Югру в 2021 году. На их приобретение будут направлены средства бюджета РФ.

По данным региональных властей, с 13 января по 18 марта 2020 года врачебная бригада из 19 специалистов побывала в 15 труднодоступных деревнях и селах Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов, в которых проживают около 15 тыс. человек. Специалисты провели обследование более 4,5 тыс. жителей, в том числе 921 представителя коренных малочисленных народов Севера.