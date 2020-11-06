{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом еще в двух больницах Кургана

Специалисты также проводят совещания с представителями администрации региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области. Раньше медики работали в трех больницах региона: в двух - в Кургане, и одной - в Шадринске, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В результате перераспределения врачебных групп военные специалисты приступили к лечению пациентов еще в двух больницах Кургана. Совместно с курганскими врачам военные медики ведут прием пациентов в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военные специалисты регулярно проводят совещания с представителями администрации области. Отдельная группа военных медиков консультирует и ведет лекции в медицинских учреждениях для выработки единого подхода в диагностировании и лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу распорядился оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
Власти Югры приобрели три новых спецавтомобиля для медпомощи в труднодоступных поселениях
Медицинские модули позволят сформировать вторую бригаду врачей для обслуживания удаленных населенных пунктов в зимний период
Читать полностью