Военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом еще в двух больницах Кургана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области. Раньше медики работали в трех больницах региона: в двух - в Кургане, и одной - в Шадринске, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В результате перераспределения врачебных групп военные специалисты приступили к лечению пациентов еще в двух больницах Кургана. Совместно с курганскими врачам военные медики ведут прием пациентов в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военные специалисты регулярно проводят совещания с представителями администрации области. Отдельная группа военных медиков консультирует и ведет лекции в медицинских учреждениях для выработки единого подхода в диагностировании и лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу распорядился оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.