В Екатеринбурге пройдет первый в России форум по госконтрактам в строительстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Первый в России международный форум, полностью посвященный государственным контрактам в строительной отрасли, World Build/State Contract, будет ежегодно проходить в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе СРО "Уральское объединение строителей", выступающей организатором форума.

"Международный форум точно состоится в Екатеринбурге весной 2021 года. Возможная площадка - "Екатеринбург-Экспо". Ждем порядка 5 тыс. участников. В каком формате он пройдет, онлайн или офлайн, будет зависеть от эпидемиологической обстановки, решим в начале года", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в рамках форума будут обсуждаться госконтракты в Екатеринбурге, Свердловской области, России и мире. Строители рассмотрят лучшие практики и решения участников закупок.

"Для обсуждения ключевой темы первого форума - возможности спокойной работы подрядчиков в странах Евразийского экономического союза (ЕЭС), унификации законодательства о госзакупках в ЕЭС - приглашаются строители и государственные делегации стран ЕЭС. Чтобы обменяться опытом с российскими коллегами, на форум заявлены представители дальнего зарубежья, европейских и азиатских стран", - добавили в пресс-службе.

СРО "Уральское объединение строителей" объединяет более 1,8 тыс. компаний, работающих на строительном рынке Урала.