Югра получит 71 млн рублей на борьбу с коронавирусом

"На заседании правительства Югры в пятницу утверждено соглашение о предоставлении окружному бюджету дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Региону выделен 71 млн рублей", - говорится в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) получит дотацию в 71 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

По данным департамента, средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, тестирование на наличие инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов, медработников, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

"В целях эффективного и своевременного расходования указанных средств федерального бюджета завтра департаменты здравоохранения автономного округа, экономического развития, финансов представят правительству автономного округа соответствующие предложения по изменению государственной программы "Современное здравоохранение" с тем, чтобы можно было начать реализацию закупочных процедур", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

По данным регионального оперативного штаба, на 6 ноября зарегистрировано 29 437 случаев заражения коронавирусом, 269 человек умерли, 24 765 пациентов выздоровели. Регион занимает седьмое место в России по общему числу случаев заражения.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Разрешены занятия спортом с соблюдением дистанции не менее 5 метров, с ограничениями работают фитнес-центры, предприятия сферы услуг. Открыты крупные магазины (до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Со 2 ноября МФЦ разрешено работать по предварительной записи.