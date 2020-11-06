Прокурор в Челябинске потребовал исправить неправильно уложенные ориентиры для незрячих

ЧЕЛЯБИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Челябинске потребовала от главы города Натальи Котовой переделать уличные ориентиры для незрячих жителей, которые из-за неправильной установки дезориентируют их. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Ранее в СМИ появились публикации о видеообращении депутата-колясочника по поводу ненадлежащей установке тактильной плитки для слепых на перекрестках города. Прокуратурой города Челябинска была проведена проверка. Она показала, что подрядчиком работы выполнены с нарушениями, комитетом надлежащий контроль за объемом и сроками работ не выполняется, приемка и оплата работ не осуществлялась, претензионная работа не ведется. Прокуратурой главе города Челябинска внесено представление, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль", - сказала собеседница агентства.

В своем видеообращении депутат-колясочник Николай Ольховский утверждает, что тактильной плиткой неверно обозначили остановки и перекрестки. Кроме того, работы выполнены таким образом, что колясочники не могут беспрепятственно передвигаться по городу.

По данным прокуратуры, контракт был заключен комитетом дорожного хозяйства города Челябинска с ООО "Дорстройтех-лизинг". Организация должна была отремонтировать ул. Молодогвардейцев на участке от пр. Победы до ул. Университетская набережная в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В пресс-службе администрации города сообщили ТАСС, что пока представление прокурора не получали.