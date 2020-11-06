В Югре продлили предоставление выплат на детей без заявлений от родителей до 1 марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на заседании в пятницу продлило до 1 марта 2021 года сроки по выплате детских пособий в беззаявительном порядке. Ранее такая мера действовала до 1 октября 2020 года, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"Сегодня на заседании правительства Югры внесены изменения в порядок назначения, выплаты пособий, ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей. Автоматически (без истребования от граждан заявления) до 1 марта 2021 года продляется предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей", - сказано в сообщении.
В частности, в такой форме будут предоставлять пособие на ребенка, пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, денежные выплаты семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей.
"Департаменту социального развития автономного округа - обеспечить пересмотр решений об отказе в назначении данных мер поддержки по заявлениям граждан, поданным в период со 2 октября вплоть до вступления в силу настоящего решения", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
В свою очередь, директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева отметила, что получателями указанных выше выплат являются более 32 тыс. семей.