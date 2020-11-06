Старшеклассников в Тюменской области переведут на дистанционный формат до 23 ноября

"С понедельника учащиеся 6-11-х классов переводятся на дистанционный формат обучения на двухнедельный период", - сказал он.

ТЮМЕНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Тюменской области приняли решение перевести на дистанционное обучение учащихся старших классов с 9 по 22 ноября из-за коронавируса, сообщил в ходе прямой трансляции на странице правительства во " ВКонтакте " директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

Райдер добавил, что учащиеся 1-5-х классов включительно 9 ноября выходят на учебу в школьные здания. "К ним продолжают сохраняться все требования в части соблюдения мер, начиная с утреннего входного фильтра, термометрии, обработки рук, заканчивая рекомендациями оперативного штаба по ношению масок во время перемен", - уточнил он.

Для старшеклассников из малообеспеченных семей и имеющих ограничения по здоровью в ближайшее время будут подготовлены к выдаче сухие пайки, поддерживающие режим питания.

На дистанционный формат работы до 22 ноября также будут переведены все программы дополнительного образования. По словам Райдера, такое решение полностью соответствует эпидемиологической обстановке.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется не покидать свои дома без серьезной необходимости. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 ноября.

По данным оперативного штаба, на 5 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе составило 14 162 человек, выздоровели 9 175, умерли 86.