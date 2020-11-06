Экс-директора благотворительного фонда Шипулина объявили в розыск по делу о мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Бывшая директор благотворительного фонда биатлониста Антона Шипулина Виктория Щелкова скрывается от следствия. Она объявлена в федеральный розыск по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Она находится в федеральном розыске в связи с тем, что подозреваемая гражданка скрылась от следственных органов МВД", - сказал собеседник агентства.

Шипулин, комментируя ситуацию в Instagram, добавил, что расследование по уголовному делу по факту мошенничества из-за того, что экс-директор скрывается от следствия, приостановлено. "Сотрудники полиции пытаются установить ее местонахождение, об этом мне на днях стало известно от следователей. Своими действиями Виктория лишний раз доказывает - все наши подозрения относительно нее обоснованы. Надеюсь, полиции удастся в самое ближайшее время найти Викторию и продолжить начатое расследование", - написал депутат Госдумы и чемпион мира по биатлону.

Об уголовном деле по статье по 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество") стало известно в августе от самой Щелковой, которая обратилась к подписчикам в Facebook с просьбой поддержать ее финансово, так как расходы на защиту якобы превысили 260 тыс. рублей. Комментируя в Instagram сообщение экс-директора фонда, Шипулин отметил, что главными пострадавшими стали дети, ради которых он и создавал фонд.

Со ссылкой на информацию нынешнего директора фонда Ксению Шакирову Шипулин добавил в Instagram, что летом 2018 года фонд собирал средства на реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями, пожертвования составили около 500 тыс. рублей. Затем в фонде был проведен аудит, и выяснилось, что средства якобы расходовались не по назначению, Щелкову попросили вернуть средства, но она отказалась. После этого Шипулин инициировал подачу заявления в правоохранительные органы.