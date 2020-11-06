Azur air открывает чартерную программу полетов на Занзибар из Екатеринбурга через Самару

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air открывает чартерную программу полетов из Екатеринбурга на остров Занзибар в Танзании через Самару. Полеты запланированы с 14 ноября, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в пятницу.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") открывается чартерная программа полетов на остров Занзибар (Танзания) через Самару. Рейсы с посадкой в аэропорту Курумоч будет выполнять российская авиакомпания Azur air", - говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что полеты на остров запланированы с 14 ноября с периодичностью один раз в десять дней. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров. "Вылет из Кольцово - в 02:45 местного времени 14 ноября, в 05:50 - в последующие дни полетов", - добавили в пресс-службе.

Время пересадки в Самаре составит 3 часа, а общая продолжительность перелета из Екатеринбурга на Занзибар - 14 часов 15 минут, сказали в пресс-службе.

Остров Занзибар - один из двух крупных островов архипелага Занзибар в составе Танзании (Восточная Африка) на берегу Индийского океана. Административный центр - город Занзибар, в 5 км от которого расположен международный аэропорт Абейд Амани Карум.