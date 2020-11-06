Свердловские власти прорабатывают вопрос установки экранов в общественном транспорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Защитные экраны, разделяющие водительскую кабину и салон, могут быть установлены в общественном транспорте Свердловской области в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Вопрос оборудования перегородками микроавтобусов находится на обсуждении региональных властей, сообщили ТАСС в оперативном штабе области.

"В данный момент областной Минтранс совместно с муниципалитетами прорабатывает вопрос оснащения общественного транспорта защитными экранами, снижающими риски перемещения воздушного потока, в том случае, если в транспортном средстве производителем не предусмотрено разделение водительской кабины и салона. По предварительным оценкам, например, в Екатеринбурге порядка 35% пассажиров пользуются общественным транспортом, который относится к так называемому, среднему классу (микроавтобусы), где производителем не предусмотрено разделение кабины и салона. Именно с этими перевозчиками планируется вести работу по оснащению их транспортных средств экранами", - сказали в оперштабе.

Там отметили, что остальная часть пассажиров Екатеринбурга ездит в транспорте, по большей степени оборудованном заводскими перегородками. Так, в пятницу в город поступили 57 новых автобусов, в конструкции которых пространство между водителем и пассажирами разделено. Также разделительные перегородки есть в большинстве междугородних автобусов.

Указом губернатора с 29 октября стало обязательным использование защитных экранов между столиками в кафе, а также в такси, между водителем и пассажиром. Таксисты, не установившие защитные экраны, должны будут выплатить штраф до 300 тыс. рублей.