Немецкий режиссер снял документальный фильм о музыкальной индустрии Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Режиссер Ойген Лангольф снял документальный фильм о музыкальной индустрии Екатеринбурга. Его представили в социальной сети "ВКонтакте" на странице лагеря для молодых исполнителей Ural Music Camp (проект команды Ural Music Night), сообщили в пятницу в пресс-службе "Уральской ночи музыки".

"Европейский режиссер снял документальный фильм про Екатеринбург. Немецкий фильм рассказывает о российской музыкальной индустрии. Проект европейского режиссера Ойгена Лангольфа повествует о Екатеринбурге, о жизни музыкантов <...>, о том, как создается сеть контактов российской и европейской культуры, о том, как происходит обмен знаниями, основанный на многолетнем профессиональном опыте", - говорится в сообщении.

В фильме зритель, в частности, увидит интервью музыкантов о влиянии на них проекта, их истории. Уточняется, что фильм снят благодаря сотрудничеству "Ural Music Camp" и немецкой компании, поддерживающей и объединяющей молодые таланты на международном уровне "STAR Music Network". OSTAR работает над продвижением в социальных сетях проектов выпускников лагеря.

"Работая с более чем со 150 талантливыми артистами из России за эти годы, мы смогли поддержать наиболее многообещающие музыкальные проекты, чтобы помочь им достичь европейских слушателей со своими релизами. Результатом нашей работы с Екатеринбургом и командой Ural Music Camp стал документальный фильм и кампания OSTAR’s Artist of the Week, где музыканты получают возможность рассказать о русской культуре в целом, доведя разнообразие русской популярной музыки до широкой международной зрительской аудитории", - цитирует пресс-служба сооснователя "OSTAR Music Network" Томаса Вошица.

Ural Music Camp - результат сотрудничества "Центра Социального Мониторинга Проблем Молодежи, Stitching Music Moves (Нидерланды) и OSTAR Music Network (Германия/Австрия).

Ural Music Camp - это единственный в России международный музыкальный лагерь для молодых талантов. Для участия в образовательной программе приглашаются 50 абсолютно незнакомых друг с другом молодых музыкантов, которые формируют коллективы и на короткий срок погружаются в смоделированную среду музыкальной индустрии. Проект был реализован впервые в 2018 году в Свердловской области.