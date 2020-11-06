Курганские власти планируют субсидировать населению разницу новых и старых тарифов на воду

ТАСС, 6 ноября. Курганские власти установили новые тарифы на водоснабжение и водоотведение с учетом инвестиций в ремонт сетей. Однако разницу между новыми и старыми тарифами для населения планируется максимально покрыть за счет субсидий из бюджета, сообщил в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор региона Вадим Шумков.

С 2020 года правительство области снизило тарифы на территории региона, в том числе на водоснабжение - с 31,43 до 29,50 рубля за кубометр, цена водоотведения не менялась. Но, согласно данным постановления департамента госрегулирования цен и тарифов региона от 3 ноября, стоимость водоснабжения и водоотведения начнет постепенно увеличиваться. Так, например, потребителям ресурсоснабжающей организации "Водный союз" в Кургане, селах Кетово, Введенское, Новый Мир цена водоснабжения без НДС составит с 1 января по 30 июня 2021 года 30,73 рубля за кубометр, постепенно достигнув с 1 июля 2023 года 61,35 рубля. А стоимость водоотведения без НДС в Кургане, Новой Сидоровке, Введенском с 1 января по 30 июня 2021 года составит 27,49 рубля за кубометр, достигнув с 1 июля 2023 года уровня 57,84 рубля за кубометр.

"Тарифы на воду и канализование у нас были самыми низкими в УрФО, что делало невозможным проведение полноценных плановых ремонтов. Разводящие сети, очистные, коллекторы - все это рвется и требует ремонта. <…> В ноябре 2020 года мы установили тарифы на водоснабжение и водоотведение, появятся средства для реализации производственных программ, <…> ситуация будет постепенно исправляться с минимально возможным ростом тарифа для населения. Разницу <...> будет субсидировать бюджет с использованием дополнительных средств от новых налогоплательщиков", - написал Шумков.

Глава региона отметил, что износ сетей составляет практически 100%, и аварии на них происходят практически каждый день - за девять месяцев этого года на водопроводе была 381 авария. "Практически 40 лет никто ничего не вкладывал в сети города Кургана. А восемь лет назад их передали в аренду с целью проведения масштабной модернизации, но в договоре (как это часто бывает) указали лишь благие пожелания, а источник финансирования - нет", - пояснил он.

Сейчас же запланированы масштабные работы по изменению ситуации с водой, добавил Шумков. "Источниками модернизации станут деньги федеральной программы, межбюджетные трансферты, средства бюджета и иных категорий потребителей. Задача - сбалансировать все эти возможности, не перегрузив ни одну сферу, но создав возможности для проведения плановых ремонтов и осуществления поэтапных инвестиций. Сейчас формируется механизм, который позволит контролировать финансовые потоки и следить, чтобы все собираемые деньги шли только по назначению", - рассказал он.

О ситуации с водоснабжением в регионе

Ранее ресурсоснабжающая организация "Водный союз", обеспечивающая водоотведение и холодное водоснабжение в Кургане и ряде населенных пунктов региона, заявляла об отсутствии средств на плановые ремонты систем водоснабжения и водоотведения в Кургане в 2020 году. Причиной называлось снижение тарифа властями региона. По данным компании, ежегодное недофинансирование отрасли составляет 300 млн рублей.

В то же время в местных СМИ появлялась информация о том, что "Водный союз" мог намеренно в своих целях инициировать ремонты на сети в одних и тех же местах, заявляя о постоянных авариях на участке. Позже стало известно, что горадминистрация направила обращение в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность проведения постоянных раскопок на системе водоснабжения Кургана, а также наличие угрозы эпидемиологическому благополучию населения города из-за таких работ.

Однако в пятницу в пресс-службе "Водного союза" сообщили, что после вмешательства в ситуацию губернатора диалог с властями "стал налаживаться" - правительство и "Водный союз" подписали соглашение, в котором энергетики взяли на себя дополнительные социальные обязательства, а власти установили тарифы, "благодаря которым у компании появятся средства для инвестиционных и производственных программ". "Это позволит постепенно снизить число аварийно-восстановительных работ, которые преобладали над плановыми. При этом корректировка тарифов для населения произойдет в рамках установленного правительством РФ индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в марте прошлого года было принято постановление о предоставлении "Водному союзу" из бюджета Кургана субсидии в 230 млн рублей, но в декабре региональное УФАС посчитало решение администрации нарушающим антимонопольное законодательство. Позже "Водный союз" подал иск к департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города о взыскании задолженности по этой субсидии. Сегодня в компании заявили, что деньги на оплату работ в рамках субсидии начали поступать - они уже перечисляются подрядчикам и поставщикам. "До конца года вопрос с выплатой субсидии должен быть решен", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Владимира Овсянникова.