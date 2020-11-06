Арт-объект, посвященный Универсиаде-2023, появится в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Уральские художники - Наталья Пастухова, Никита Руфас и Сергей Лаушкин - распишут временное ограждение часов, которые будут отсчитывать время до старта Всемирной летней Универсиады студентов 2023 года в Екатеринбурге, сообщили в оргкомитете соревнований.

"Мне нравится абстракция. Мне нравится Кандинский. Идея моей художественной инсталляции - переосмысление логотипа студенческих игр. Я разложу его на элементы, а внутрь каждого добавлю фирменную каллиграфию. Она будет складываться в советские лозунги, которыми когда-то мотивировали спортсменов. Например "Быстрее! Выше! Сильнее!", - цитируют в оргкомитете художника Никиту Руфаса.

Тема граффити Натальи Пастуховой - уральская идентичность и спорт. В основе ее изображения - горы и холмы, на которых дымят трубы заводов и стоят небольшие поселения. Сверху - антропоморфные фигуры спортсменов. Сергей Лаушкин изобразит ступенчатое пространство, в котором сидят зрители.

"Спорт - он ведь для людей. Пространство будет сделано из четырех - пяти ступеней. На них посажу болельщиков и спортсменов. Все сделаю в цветной урбанистической манере", - рассказал он.

"Часы обратного отсчета" будут запущены в Екатеринбурге 11 ноября 2020 года, ровно за 1 000 дней до открытия Всемирных студенческих игр 2023 года. Они разместятся на территории Исторического сквера в центре города.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.