В Свердловской области продлили режим самоизоляции для групп риска до 23 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти продлили режим самоизоляции для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет до 23 ноября. Об этом сообщили в пятницу в оперштабе региона.

"Режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен до 23 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дистанционный режим образования для обучающихся 6-11-х классов с 9 по 14 ноября введен в общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, в муниципальных и частных образовательных организациях. На тот же период дистант вводится в учреждениях допобразования всех форм собственности.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 37 тысяч. Последнее время в регионе фиксируют более 200 заразившихся ежедневно.

В регионе открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор запретил фан-зоны на концертах, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, зрители не смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, иные массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей.