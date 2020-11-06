Курганские власти рассматривают возможность строительства в регионе ковид-госпиталя

ТАСС, 6 ноября. Правительство Курганской области рассматривает возможность строительства в регионе ковид-госпиталя в связи с ухудшением эпидситуации. Сейчас обсуждаются источники его финансирования, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Такая идея действительно есть. <…> Подбирается место, готовится проект, обсуждаются источники финансирования", - сказали в пресс-службе, отметив, что более конкретной информации пока нет.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился в правительство РФ с просьбой о поддержке в связи с ухудшением эпидемической ситуации в регионе. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Кроме того, там работают военные медики - министр обороны Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.

С начала года в регионе более чем в 10 раз увеличили число коек для пациентов с коронавирусом, для станции скорой помощи было закуплено 60 новых автомобилей, приобретается оборудование для диагностики, в том числе для компьютерной томографии. Параллельно правительство предпринимает меры для снижения риска заражения коронавирусом - здесь ограничено проведение массовых мероприятий, регулярно проводятся проверки объектов торговли, транспорта и жилого фонда.

В Курганской области с начала пандемии выявили 6 435 случаев коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 80 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30. За последние сутки было выявлено максимальное число случаев заражения в регионе с начала пандемии - 91.