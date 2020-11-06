Главу "Промпарков Югры" арестовали по делу о взятке и превышении должностных полномочий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения директору АО "Управляющая компания "Промышленные парки Югры" с домашнего ареста на заключение под стражу в связи с обвинением по двум делам о причинении ущерба бюджету Ханты-Мансийского автономного округа на 43 млн рублей и получении от предпринимателя взятки на сумму более 17 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С учетом тяжести предъявленного обвинения и иных обстоятельств уголовного дела, 6 ноября по ходатайству следствия судом ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - сказано в сообщении.

В середине октября следователи возбудили уголовное дело в отношении директора АО "Управляющая компания "Промышленные парки Югры" по подозрению в продаже 29 объектов недвижимости и земельных участков в поселке Салым Нефтеюганского района по заниженной в два раза стоимости. В результате, по данным следствия, бюджету ХМАО причинен ущерб на сумму более 43 млн рублей. В офисе акционерного общества, в администрации Югры, а также по месту жительства подозреваемого и иных лиц следователями управления СК по региону совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ по Тюменской области и при поддержке ОМОН управления Росгвардии по ХМАО были проведены обыски.

По данным пресс-службы СК РФ, в декабре 2018 года и в январе 2019-го подозреваемый также получил от предпринимателя, купившего недвижимость, разными частями взятку в виде денег в общей сумме более 17 млн рублей за незаконные действия, связанные с продажей имущества по заниженной стоимости. По данным следствия, данный факт был выявлен в ходе расследования дела в отношении подозреваемого о причинении ущерба бюджету Ханты-Мансийского автономного округа на 43 млн рублей.