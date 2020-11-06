В Югре в 2021 году в электронном виде появится "Единая витрина мер поддержки" для бизнеса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) запустят в электронном виде "Единую витрину мер поддержки" для бизнеса во второй половине 2021 года. Предприниматели смогут получать "коробочные" решения, сообщила в пятницу генеральный директору Фонда "Центр поддержки экспорта Югры" Ирина Гайченцева.

"Концепция создания единого информационного пространства единой витрины мер поддержки предполагает, что там будут представлены все меры поддержки вне зависимости от основания их предоставления. Запуск витрины планируется во второй половине 2021 года", - сказала она во время прямого эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой на тему "Бизнес ХМАО: перезапуск институтов развития".

По ее словам, в условиях цифровой экономики платформа позволит осуществлять адресный подбор, одобрение и получение мер поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства. В основе проекта заложен принцип "Win-Win".

"Он предполагает получение преимуществ для всех участников. Для получателей поддержки - это цифровизация, упрощение процедур, внедрение "коробочных" решений и клиентоориентированный подход. Что позволит создать синергетический эффект для бизнеса. Для государства это в первую очередь создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет и достижение целей нацпроекта в улучшении уровня жизни югорчан", - отметила Гайченцева.

В свою очередь, глава Югры отметила, что данный формат напоминает магазин, где в электронном виде можно выбрать меры поддержки. "Этот своего рода магазин, где есть продавец и покупатель, где на витрине разложены все возможности, и любой может туда зайти и безотказно получить эту свою покупку. В области социальных услуг в Югре работает такой магазин, где на одной платформе предлагаются услуги в области социального развития человека", - сказала Комарова.

Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора региона Николай Милькис добавил, что в настоящее время в регионе около 20 тыс. юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства, около 40 тыс. индивидуальных предпринимателей и примерно 13 тыс. самозанятых. "Для нас главное, чтобы поддержка им была адресной. <…> Не надо будет предпринимателю приезжать в Фонд развития предпринимательства. Человек сможет к нам обратиться через портал, который мы создаем. Далее за ним закрепляется персональный менеджер и ведет его. А "Витрина мер поддержки" позволяет на выходе предпринимателю смотреть на возможность расширения своего бизнеса, а крупному инвестору - смотреть на продукты, которые есть в Югре и заказывать услуги у нашего предпринимательского сообщества", - пояснил Милькис.