На NAUKA 0+ на Урале ученые расскажут о высоковольтных импульсах и тайнах глубин Земли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Лекции ученых Уральского отделения РАН пройдут в рамках фестиваля NAUKA 0+, который стартовал в пятницу в Екатеринбурге в онлайн-формате, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Информационного центра по атомной энергии Екатеринбурга Елена Николаева. Ученые в рамках лектория расскажут о физике металлов, необходимости высоковольтных импульсов и тайнах глубины Земли.

"На самом деле, рассказать просто о научном исследовании, которым ты занимаешься в лаборатории, достаточно сложно. И поэтому, выбирая ученых, форматы лекций, мы сократили время для ученых. Ученый должен за 20 минут рассказать о своих исследованиях", - сказала Николаева.

В центре уточняют, что в программе лекций есть темы о том, "как дружат мышцы, гантели и биофизика", "о спинтронике как основе электронных устройств будущего", а также ученые ответят на вопрос "кому нужны высоковольтные импульсы" и откроют тайну глубин Земли.

Организаторы фестиваля NAUKA 0+ в Екатеринбурге ожидают до трех тысяч участников. "Конечно, это будет меньше людей, чем пришло бы на очные лекции, встречи с учеными, научные ток-шоу, но все-таки хотелось бы 2-3 тысячи участников фестиваля ожидать", - сказала Николаева.

В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате. "Что касается мероприятий этого года - это шесть площадок, все они пройдут онлайн. <...> Сегодня свои мероприятия провели молодые ученые УрО РАН, на площадке УрО РАН у нас собрались 44 участника", - сказала председатель Совета молодых ученых Уральского государственного педагогического университета Марина Бабикова.

О фестивале

Первый в России фестиваль науки был проведен в МГУ в 2006 году по инициативе ректора вуза Виктора Садовничего. Участие в мероприятии приняли свыше 20 тыс. человек. С 2007 года проект стал общегородским мероприятием и ежегодно проводился при поддержке правительства Москвы. В 2011 году фестиваль получил статус всероссийского. Организатором Всероссийского фестиваля науки выступает Министерство науки и высшего образования РФ при поддержке Министерства просвещения РФ, Российской академии наук и МГУ.

Тема Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ - "Физика будущего". Цель фестиваля - понятным и доступным языком рассказывать обществу, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни. В Екатеринбурге он проходит с 6 по 8 ноября.