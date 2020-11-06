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Свердловчане обсудят проекты благоустройства общественных территорий в онлайн-формате

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, такой вид взаимодействия позволит привлечь к вопросам формирования комфортной городской среды максимальное число жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Общественное обсуждение проектов благоустройства, выдвинутых на рейтинговое голосование для последующего включения в нацпроект "Жилье и городская среда", перейдет в онлайн-формат в Свердловской области. Это позволит привлечь к голосованию больше жителей и улучшить качество проектов, сообщил департамент информационной политики региона в пятницу по итогам заседания областного правительства, на котором было принято соответствующее решение.

"В ближайшее время, с 1 ноября по 15 декабря <…> уральцам предстоит выбрать общественные территории для включения в перечень первоочередных объектов благоустройства последующих периодов. Далее, с 15 декабря до 1 февраля - провести рейтинговое голосование и по его результатам определить объекты, работы на каких из общегородских пространств будут реализованы в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" с участием средств областного и федерального бюджетов", - приводят в департаменте слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

По его словам, приведенным в сообщении, переход на онлайн-взаимодействие с жителями позволит привлечь к вопросам формирования комфортной городской среды максимальное число людей, и улучшить проекты так, чтобы они "оптимально сочетали в себе лучшие практики, способствовали развитию городской среды и удовлетворяли потребностям разновозрастных категорий горожан".

В октябре правительство РФ приняло постановление о новом формате голосования, в соответствии с которым власти городов и районов по всей России должны будут размещать информацию о проектах по благоустройству территорий в интернете с 1 января 2021 для предоставления возможности голосования гражданам.

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