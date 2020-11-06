Из дома престарелых на Ямале госпитализировали более 30 человек с коронавирусом

ТАСС, 6 ноября. Более 30 постояльцев дома-интерната для пожилых людей и инвалидов "Мядико" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"В доме-интернате "Мядико" поселка Харп зафиксированы случаи коронавирусной инфекции среди проживающих и персонала. Ситуация на контроле руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой. <…> Госпитализировано 33 постояльца с подтвержденным заболеванием. Отметим, что по методическим рекомендациям Минздрава России по лечению COVID-19 госпитализация на основании существующей симптоматики требовалась только шести пожилым людям", - говорится в сообщении.

Там отметили, что также решено было поместить под круглосуточное наблюдение медиков всех, у кого есть даже самые минимальные симптомы. "Оперативно предпринят весь комплекс мер по недопущению дальнейшего распространения инфекции и развития тяжелых форм заболевания", - добавили в правительстве.

Руководство "Мядико" в контакте с региональным управлением Роспотребнадзора, выполняет его распоряжения и рекомендации. В учреждении были усилены меры дезинфекции, разделены потоки здоровых и больных, ведется постоянное наблюдение за пациентами при участии докторов Аксарковской районной больницы. Работники с положительным результатом теста на COVID-19 выведены из центра и изолированы по месту жительства. Для работы в центре привлечены специалисты из других муниципальных образований региона.

Согласно опубликованной правительством статистике, за последние сутки в ЯНАО выявили 189 случаев заражения. За все время в регионе заразились 21 699 человек. За все время выздоровели 15 159 человек, 155 пациента умерли.