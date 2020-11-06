Более 20 региональных бизнес-омбудсменов примут участие в "Юридической неделе на Урале"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Корпус уполномоченных по защите прав предпринимателей будет широко представлен на XII Всероссийском форуме "Юридическая неделя на Урале", который традиционно пройдет в Екатеринбурге с 9 по 14 ноября, сообщила на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

"Более 20 уполномоченных по правам предпринимателей будут участвовать в обсуждении вопросов - как очно, так и онлайн посредством видеосвязи. Также мероприятие поддерживается аппаратом федерального омбудсмена Бориса Титова, его представители тоже будут в Екатеринбурге", - сказала она.

Артюх уточнила, что бизнес-омбудсмены подготовили для участвующих в форуме предпринимателей обширную программу - дискуссионные площадки, круглые столы, удаленные консультации.

"Вместе с представителями налоговой службы поговорим о волнующей теме перехода с ЕНВД на другие налоговые режимы, проведем горячую линию уполномоченного для предпринимателей, а также совместный прием предпринимателей вместе с прокурором Свердловской области, обсудим внесудебные способы решений конфликтов между предпринимателями и государственными органами, рассмотрим лучшие региональные практики по поддержке бизнеса", - добавила она.

Участниками форума станут представители органов государственной власти и местного самоуправления, представители правоохранительных органов и судейского сообщества, юридической науки, практикующие юристы, включая нотариусов, адвокатов, корпоративных юристов.

Из-за ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции большая часть мероприятий форума будет проходить в удаленном режиме с использованием средств видеотрансляции и видеосвязи. Всего для участия в форуме зарегистрировались более 800 человек.