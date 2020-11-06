Свердловские власти продлили программу "Уральская деревня" до 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти продлили программу комплексного развития сельских территорий и агропромышленного комплекса (АПК) "Уральская деревня" до 2025 года, ее стоимость составит около 33 млрд рублей. Средства пойдут на улучшение сфер здравоохранения, образования, а также транспортной доступности территорий, сообщил департамент информационной политики Свердловской области в пятницу по итогам заседания регионального правительства.

"Мы пролонгируем до 2025 года комплексную программу Свердловской области "Уральская деревня", которая действует с 2014 года и доказала свою эффективность. Губернатор [Евгений Куйвашев] уделяет особое внимание развитию сельских территорий и ставит задачу - создать достойные условия жизни для сельчан. А это значит: решить кадровые проблемы в сельском здравоохранении и образовании, улучшить транспортную доступность территорий, закрепить молодежь на селе, модернизировать и развивать сельское хозяйство. Все мероприятия программы должны быть реализованы эффективно и в намеченные сроки", - приводят в департаменте слова и. о. губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

В департаменте отметили, что в селах региона проживают почти 650 тыс. человек. В рамках "Уральской деревни" строятся дороги и газопроводы, развивается образование, медицина, спортивная инфраструктура, ЖКХ, создаются высокопроизводительные рабочие места. Общий объем финансирования программы на пять лет составит около 33 млрд рублей.

По словам министра АПК региона Артема Бахтерева, приведенным в сообщении, благодаря "Уральской деревне" с 2014-го по 2019 год в сельских территориях создано и модернизировано более 8 тыс. рабочих мест, построено 85 тыс. кв. м жилья, введено в эксплуатацию 666 км газопроводов, построены автомобильные дороги, модернизированы медицинские пункты и все сельские библиотеки обеспечены доступом к сети интернет.